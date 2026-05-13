ЕСПЧ объяснил, при каких условиях ДНК-тест могут признать недопустимым доказательством по делу об установлении отцовства

Даже высокий процент совпадения ДНК не освобождает стороны от соблюдения процессуальных требований к доказательствам.

Европейский суд по правам человека признал неприемлемой жалобу женщины из Армении, которая пыталась через суд доказать, что умерший мужчина был ее биологическим отцом. После его смерти она обратилась в национальные суды с требованием официально признать отцовство, поскольку это дало бы ей право претендовать на наследство умершего как дочери и наследнице первой очереди.

Суд пришел к выводу, что национальные суды надлежащим образом рассмотрели ее иск, а заявительница не предоставила достаточных и убедительных доказательств отцовства.

ЕСПЧ отметил, что армянские суды обоснованно отказались признавать результаты ДНК-теста надлежащим доказательством из-за процессуальных и содержательных недостатков, а также учли отсутствие других подтверждений того, что умерший при жизни признавал заявительницу своей дочерью или поддерживал с ней семейные отношения.

Обстоятельства дела ABRAHAMYAN v. Armenia № 31415/15

Дело касалось предполагаемого нарушения права заявительницы на уважение ее частной жизни по статье 8 Конвенции при рассмотрении ее гражданского иска о судебном признании того, что умершее лицо было ее отцом.

В 2007 году предполагаемый отец заявительницы, К., проживавший в Армении, умер, не оставив завещания. Один из братьев К., А., и племянники К., в том числе H., были признаны его наследниками.

12 октября 2009 года H. инициировал гражданское производство в районном суде Кентрон и Норк-Мараш города Еревана против других наследников относительно квартиры, входившей в состав наследства.

6 мая 2010 года заявительница подала гражданский иск с требованием признать ее дочерью покойного К. и его единственной наследницей. Она также просила восстановить установленный законом шестимесячный срок для принятия наследства. В качестве доказательства предполагаемого отцовства она предоставила результаты ДНК-теста, проведенного в Германии 13 января 2010 года, который показал, что А. был биологическим дядей заявительницы с вероятностью 99,99. Рассмотрение ее гражданского иска было объединено с иском H.

16 мая 2012 года районный суд отклонил требования заявительницы как необоснованные. Районный суд не принял результаты ДНК-теста в качестве доказательства, установив, что они не соответствовали требованиям статей 60-62 Гражданского процессуального кодекса, действовавшего в то время. В частности, суд признал, что результаты ДНК-теста были непонятными, а в заключении эксперта отсутствовало подробное описание проведенных исследований, обоснованные ответы на поставленные вопросы и какая-либо информация об экспертах, проводивших тест.

Заявительница подала апелляционную жалобу, приложив новые доказательства, в частности письменное заявление ее матери о том, что К. был биологическим отцом заявительницы, несколько фотографий, на которых она и ее мать изображены в компании К. и его родственников, копии писем, полученных от А. и Н., копии письменных показаний свидетелей, письменные декларации и материалы, опубликованные в прессе, подтверждавшие то, что К. был ее биологическим отцом.

22 ноября 2012 года Гражданский апелляционный суд отменил решение районного суда и передал дело на новое рассмотрение, отметив, что новые доказательства имеют важное значение для правильного разрешения спора, и что новое рассмотрение необходимо для того, чтобы оценить эти доказательства вместе с другими доказательствами по делу.

14 марта 2014 года районный суд вновь отклонил исковые требования заявительницы как необоснованные. Суду было непонятно, почему вопрос об отцовстве был поднят только через три года после смерти К. Не было доказано, что К. при жизни совершал какие-либо действия по признанию заявительницы своей дочерью, в частности в течение шести лет после рождения заявительницы, и не было указано ни на какие препятствия для этого. Не было доказательств того, что К. заботился о заявительнице или оказывал ей финансовую поддержку, либо что он направлял какие-либо письма матери заявительницы в течение этого периода. Результаты ДНК-теста были признаны недопустимыми, поскольку обстоятельства и способ проведения этого генетического исследования были непонятными, соответствующее заключение не содержало вводной и описательной частей, и было непонятно, каким образом был получен образец крови А. Кроме того, эксперты не были предупреждены, как того требует законодательство Армении, об их ответственности за предоставление точных заключений. Суд признал, что другие доказательства, поданные заявительницей, либо не могли установить отцовство, либо были предвзятыми, а следовательно, ненадежными.

Районный суд постановил, что даже если бы отцовство было доказано, шестимесячный срок для принятия наследства истек, и никакой уважительной причины для его пропуска приведено не было.

Заявительница подала апелляционную жалобу, однако Гражданский апелляционный суд отклонил ее и оставил решение районного суда от 14 марта 2014 года в полном объеме без изменений.

После этого заявительница подала кассационную жалобу.

17 декабря 2014 года Кассационный суд признал жалобу заявительницы неприемлемой ввиду необоснованности.

Заявительница жаловалась по статье 8 Конвенции на то, что национальные суды не обеспечили признание ее происхождения от К. как отца, тем самым оставив ее в состоянии неопределенности относительно ее личной идентичности.

Оценка ЕСПЧ

Суд отметил, что в соответствии со статьей 36 Семейного кодекса в спорах об отцовстве в отношении детей, рожденных вне брака, национальные суды могут принимать во внимание любые доказательства, способные достоверно установить отцовство. Однако в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылалась заявительница, лежало на ней. Соответственно, результат производства зависел от способности заявительницы доказать свою предполагаемую родственную связь по отцовской линии с К. с помощью убедительных доказательств.

Основным доказательством, представленным заявительницей в поддержку своего иска об установлении отцовства, был ДНК-тест, полученный в Германии. Суд отметил, что в целом доказательная сила таких тестов существенно превосходит любые другие доказательства в установлении или опровержении отцовства (см. решение по делу Moldovan v. Ukraine, № 62020/14, §§ 32-36 и 43, от 14 марта 2024 года). Однако в данном деле районный суд выявил несколько процессуальных и содержательных недостатков, связанных с ДНК-тестом, и признал его недопустимым. В заключении действительно отсутствовала важная информация, включая данные о личностях экспертов, условиях, при которых были получены образцы, и подробное описание проведенных исследований.

Кроме того, оно содержало оговорку о том, что в случае, если отбор образцов не был засвидетельствован свидетелями и задокументирован, ответственность за достоверность образцов несет исключительно клиент, и что тест является допустимым в суде только при условии предоставления независимо задокументированного протокола отбора образцов и проверки личности. Никакого такого протокола или документации представлено не было. Эти недостатки, даже независимо от вопроса допустимости, можно обоснованно считать ставящими под сомнение надежность и доказательную силу результатов ДНК-теста. Кроме того, заявительница, которую представлял адвокат, имела возможность обратиться в районный суд с ходатайством о назначении экспертизы ДНК в соответствии с национальными процессуальными нормами. Хотя в Суде она утверждала, что подавала такое ходатайство, никаких доказательств в подтверждение этого утверждения представлено не было.

Более того, заявительнице не препятствовали представлять другие доказательства в поддержку своего иска. Районный суд оценил представленные ею материалы и признал их либо такими, которые не могут доказать предполагаемое отцовство, либо предвзятыми и ненадежными. Он также оценил общие обстоятельства дела, включая задержку с подачей иска об установлении отцовства, отсутствие каких-либо признаков того, что К. при жизни признавал заявительницу своей дочерью либо заботился о ней или оказывал финансовую поддержку, а также отсутствие переписки К. с матерью заявительницы.

Суд повторил, что допустимость, относимость и доказательная сила доказательств либо бремя доказывания являются прежде всего предметом регулирования национального законодательства и национальных судов (см. решение о приемлемости по делу Tiemann v. France and Germany (реш.), №№ 47457/99 и 47458/99, ECHR 2000-IV; решение по делу Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy [БП], № 38433/09, § 198, ECHR 2012; и решение по делу Kaminskas v. Lithuania, № 44817/18, § 50, от 4 августа 2020 года). Он пришел к выводу, что в данном деле мотивы районного суда, его оценка доказательств и общих обстоятельств дела не были ни произвольными, ни явно необоснованными. Кроме того, процесс принятия решений, если рассматривать его в целом, был справедливым и обеспечил заявительнице необходимую защиту ее интересов, как того требует статья 8 в делах об установлении отцовства (см. решение по делу Mifsud v. Malta, № 62257/15, § 59 in fine, от 29 января 2019 года).

Подводя итог, иск заявительницы был надлежащим образом рассмотрен национальными судами, которые признали имеющиеся доказательства недостаточными для установления отцовства. Заявительница, которую представлял адвокат, имела процессуальные возможности для обоснования своего иска, но не воспользовалась ими. При таких обстоятельствах и с учетом субсидиарной роли Суда и свободы усмотрения, предоставленной национальным судам в таких вопросах, нельзя утверждать, что Государство нарушило свои позитивные обязательства по статье 8 Конвенции при рассмотрении иска заявительницы о судебном признании ее предполагаемого происхождения от отца.

Из этого следует, что жалоба является явно необоснованной и должна быть отклонена в соответствии с пунктами 3(a) и 4 статьи 35 Конвенции.

Вывод

Жалоба признана неприемлемой и отклонена. Решение по данному делу принято Комитетом 12 февраля 2026 года, опубликовано 12 марта 2026 года и является окончательны

