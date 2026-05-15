Женщине со стажем более 40 лет отказали в досрочной пенсии из-за сомнений в документах с оккупированной территории

Николаевский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда в Николаевской области в назначении досрочной пенсии женщине со страховым стажем более 40 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Николаевский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства дело № 400/7055/25 по иску гражданки к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Николаевской области об обжаловании решения об отказе в назначении досрочной пенсии по возрасту. Истец просила признать противоправным и отменить решение Пенсионного фонда от 2 января 2025 года, а также обязать орган ПФУ повторно рассмотреть ее заявление о назначении пенсии.

Суть дела

Истец обратилась в территориальные органы Пенсионного фонда с заявлением о назначении досрочной пенсии по возрасту 27 декабря 2024 года. Она ссылалась на положения пункта 6 части 1 статьи 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предусматривающие право на досрочную пенсию для лиц, уволенных в связи с изменениями в организации производства и труда, при условии регистрации в службе занятости и отсутствия подходящей работы.

Решением Главного управления ПФУ в Николаевской области от 2 января 2025 года ей было отказано в назначении досрочной пенсии по возрасту. Пенсионный фонд указал, что заявительница не приобрела статус лица, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 115 Закона №1058-IV.

При этом ответчик признал, что страховой стаж истца составляет 40 лет 0 месяцев 24 дня, а ее возраст на момент обращения составлял 59 лет 4 месяца, то есть менее чем за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Основаниями для отказа Пенсионный фонд определил невозможность учета справки Лисичанского городского центра занятости о пребывании на учете с 13 августа по 1 октября 2024 года из-за отсутствия, по мнению органа ПФУ, оснований для ее выдачи и сведений по БСВ в реестре застрахованных лиц. Также ответчик сослался на то, что ходатайство о досрочном выходе на пенсию было оформлено на бланке Лисичанского городского центра занятости с указанием адреса на временно оккупированной территории, а адреса центра занятости в разных документах не совпадали. Отдельно Пенсионный фонд отметил, что справка внутренне перемещенного лица не содержала полной информации о населенном пункте фактического проживания.

Истец указывала, что приведенные основания являются необоснованными и не предусмотрены законом как основания для отказа в назначении пенсии. Она подчеркивала, что решение Пенсионного фонда содержит ссылки на обстоятельства, не имеющие отношения к процедуре рассмотрения заявления о назначении пенсии.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 115 Закона №1058-IV право на досрочную пенсию по возрасту имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства и труда, если на день увольнения им оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, при условии регистрации в государственной службе занятости и отсутствия подходящей работы.

Суд также привел положения статьи 49 Закона Украины «О занятости населения», согласно которым право на досрочную пенсию имеют лица, зарегистрировавшиеся в службе занятости в течение 30 календарных дней со дня увольнения и которым в течение семи календарных дней не была предложена подходящая работа.

Исследовав материалы дела, суд установил, что истец соответствовала возрастным и страховым требованиям закона, поскольку на момент обращения ей было 59 лет 4 месяца, а страховой стаж составлял более 40 лет.

Относительно доводов Пенсионного фонда о невозможности учета справки Лисичанского городского центра занятости из-за отсутствия сведений по БСВ суд отметил, что согласно выписке из Реестра застрахованных лиц от 16 октября 2024 года такие сведения имелись.

Что касается справки внутренне перемещенного лица, суд указал, что ответчик не предоставил доказательств подачи этого документа вместе с заявлением и не обосновал, почему его подача является обязательной в соответствии с перечнем документов, необходимых для назначения пенсии по возрасту.

Также суд отклонил доводы Пенсионного фонда относительно несоответствия адресов в документах Лисичанского городского центра занятости. Суд подчеркнул, что истребование и проверка дополнительных документов являются правом пенсионного органа, а невозможность воспользоваться таким правом не может быть основанием для ограничения права лица на социальную защиту и пенсионное обеспечение.

Суд обратил внимание, что сам ответчик в спорном решении подтвердил соответствие истца критериям по возрасту и страховому стажу. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отказа в назначении досрочной пенсии по возрасту.

Кроме того, суд напомнил, что в соответствии с частью 2 статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность своего решения. Вместе с тем ответчик не доказал правомерность отказа в назначении пенсии.

В результате суд полностью удовлетворил иск, признал противоправным и отменил решение Главного управления ПФУ в Николаевской области об отказе в назначении досрочной пенсии по возрасту, а также обязал Пенсионный фонд повторно рассмотреть заявление истца с учетом выводов суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.