На кого возлагается бремя доказывания факта неполучения средств по долговой расписке: ответ ВС

Истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика долговой заем в размере 25 тыс. долларов на основании собственноручно написанной ответчиком расписки.

Возражение заемщика о том, что денежные средства на самом деле не были им получены от заимодавца, осуществляется в форме обоснованного возражения, и бремя доказывания этого обстоятельства возложено именно на заемщика. Заключение эксперта о том, что подпись на расписке выполнена «вероятно не заемщиком», не является достаточным доказательством неполучения средств, поскольку оно не имеет заранее установленной силы, не изменяет баланс доказательств по делу и не опровергает факт передачи денег.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

В деле речь идет о том, что истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика долговой заем в размере 25 тыс. долл. США на основании собственноручно написанной ответчиком расписки. Ответчик отрицал факт заключения договора и получения денег, утверждая, что расписку он не подписывал. По результатам двух судебных почерковедческих экспертиз было установлено, что подпись в оригинале расписки выполнена, вероятно, не ответчиком, а другим лицом.

Суд первой инстанции отказал в иске, считая факт заключения договора займа недоказанным.

Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и частично удовлетворяя иск, исходил из того, что заключение эксперта о вероятности выполнения подписи не заемщиком не имеет решающего значения для разрешения дела, поскольку не дает категорического ответа на поставленный эксперту вопрос и не изменяет баланс доказательств. Кроме того, наличие оригинала расписки у истца, согласно ст. 545 ГК Украины, свидетельствует о неисполнении должником своего обязательства по возврату долга.

ОП КГС ВС согласилась с апелляционным судом и с целью обеспечения единства судебной практики сделала следующие правовые выводы.

В этом деле ОП КГС ВС должна была ответить на следующие правовые вопросы:

подтверждает ли экспертиза о вероятности выполнения подписи на собственноручной расписке о получении займа заемщиком то, что средства на самом деле не были получены заемщиком от заимодавца;

в делах по иску о взыскании задолженности по договору займа, в рамках рассмотрения которых заемщик оспаривает факт заключения договора займа, на кого именно: истца (заимодавца) или ответчика (заемщика) возложена обязанность доказывания того обстоятельства, что заемщик подписывал / не подписывал долговую расписку.

Согласно ст. 526 ГК Украины обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Кодекса, других актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 204 ГК Украины закрепляет презумпцию правомерности сделки. Поскольку договор займа является реальным и считается заключенным с момента передачи средств, именно на заемщика возлагается бремя доказывания того, что он на самом деле не получал деньги от заимодавца.

По своей сути расписка о получении в долг денежных средств является документом, который должник выдает кредитору по договору займа, подтверждая как его заключение, так и условия договора, а также удостоверяя получение от кредитора определенной денежной суммы или вещей. Расписка не является формой договора, а может лишь подтверждать заключение договора займа. По своей сути расписка заемщика является лишь заменителем письменной формы договора займа, поскольку она подписывается только заемщиком.

Гражданское судопроизводство осуществляется на принципах состязательности сторон (ч. 1 ст. 12 ГПК Украины).

Наряду с требованием в правоотношении существует и возражение.

Возражение — это своеобразное субправомочие лица, участвующего в соответствующем правоотношении, заявить о том, что такое лицо по определенной причине не является обязанным перед субъектом требования. Так, возражение ipso jure касается необоснованности требования другого лица (например, возражение о ничтожности сделки), и такое возражение может применяться даже без ссылки стороны. В то же время эксцепция касается обоснованного требования другого лица (в частности, возражение об исковой давности).

Поэтому ОП КГС ВС разъяснила, что бремя доказывания того, что денежные средства на самом деле не были получены, лежит именно на заемщике. Когда долговая расписка составлена заемщиком собственноручно, он должен опровергнуть не только принадлежность подписи, но и факт самого выполнения документа и получения денег с помощью бесспорных доказательств.

Оценивая доводы кассационной жалобы относительно значения экспертного исследования, ОП КГС ВС указала, что вывод о «вероятности» выполнения в расписке подписи другим лицом не подтверждает и не опровергает факт получения займа. Такой вывод отвечает лишь на вопрос об аутентичности подписи, но не изменяет баланс доказательств по делу. Нахождение долгового документа у кредитора свидетельствует о неисполнении должником обязательства.

Учитывая изложенное, ОП КГС ВС пришла к выводу: если заемщик не предоставил категорических доказательств подделки подписи или необоснованности требований кредитора, презумпция заключения договора займа остается неопровергнутой, а наличие оригинала расписки у истца является достаточным подтверждением существования долгового обязательства.

По результатам рассмотрения кассационная жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

С постановлением ОП КГС ВС от 6 апреля 2026 года по делу № 368/1257/21 (производство № 61-16707сво24) можно ознакомиться по ссылке.

