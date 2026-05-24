Когда пропавшего без вести военнослужащего могут объявить умершим — позиция Верховного Суда

Шестимесячный срок в таких делах следует исчислять с момента завершения активных боевых действий на территории вероятной гибели военнослужащего.

Верховный Суд подтвердил, что военнослужащего, пропавшего без вести при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания, можно объявить умершим до окончания войны — после истечения специального шестимесячного срока. Суд также уточнил, с какого момента этот срок исчисляется в случаях, когда территория активных боевых действий впоследствии стала временно оккупированной.

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставила без изменений решения судов предыдущих инстанций, которые удовлетворили заявление матери военнослужащего об объявлении ее сына умершим.

Обстоятельства дела №405/6164/24

В суд обратилась мать военнослужащего, проходившего службу на должности наводчика в механизированном подразделении ВСУ. Согласно материалам дела, в январе 2024 года во время эвакуации раненых вблизи Бахмута военнослужащий попал под минометный обстрел, после чего перестал выходить на связь.

Служебное расследование воинской части установило, что поиски военнослужащего результатов не дали. Другие военнослужащие в своих объяснениях подтвердили, что в последний раз видели его именно во время эвакуации раненых в районе боевых действий.

Суд первой инстанции объявил военнослужащего умершим, определив днем смерти день его вероятной гибели. Также суд установил, что смерть связана с защитой Родины, участием в обеспечении мероприятий национальной безопасности и обороны, а также отражением вооруженной агрессии РФ. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Позиция Министерства обороны

В кассационной жалобе Министерство обороны указывало, что суды преждевременно объявили военнослужащего умершим, поскольку Бахмут на момент рассмотрения уже находился в статусе временно оккупированной территории, а безусловных доказательств гибели военнослужащего нет.

Министерство также подчеркивало, что в условиях боевых действий лицо могло попасть в плен или изменить место пребывания, а потому шестимесячный срок нельзя исчислять от даты вероятной гибели.

Кроме того, МОУ ссылалось на правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда по делу № 755/11021/22 относительно порядка применения части второй статьи 46 ГК Украины.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд оставил кассационную жалобу Министерства обороны без удовлетворения и согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 46 ГК Украины лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено умершим как после истечения двух лет со дня завершения военных действий, так и раньше — после истечения не менее шести месяцев, если имеются существенные основания предполагать гибель лица.

Кассационный гражданский суд обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой шестимесячный срок следует исчислять с момента завершения активных боевых действий на территории вероятной гибели лица.

Верховный Суд отметил, что для целей применения статьи 46 ГК Украины шестимесячный срок исчисляется именно с момента завершения статуса территории активных боевых действий. В случае Бахмута такой статус сохранялся до 12 декабря 2023 года, после чего город был отнесен к временно оккупированным территориям.

Суд также подчеркнул, что изменение статуса территории с «территории активных боевых действий» на «временно оккупированную территорию» не препятствует применению такого подхода.

Коллегия судей пришла к выводу, что материалы служебного расследования, объяснения военнослужащих и обстоятельства исчезновения дают достаточные основания предполагать гибель военнослужащего во время выполнения боевого задания.

В итоге Верховный Суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда г. Кировограда и постановление Кропивницкого апелляционного суда, которыми военнослужащий был объявлен умершим.

