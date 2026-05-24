Коли зниклого безвісти військового можуть оголосити померлим — позиція Верховного Суду

Шестимісячний строк у таких справах слід рахувати від завершення активних бойових дій на території ймовірної загибелі військового.

Колаж: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд підтвердив, що військовослужбовця, який зник безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання, можна оголосити померлим до завершення війни — після спливу спеціального шестимісячного строку. Суд також уточнив, з якого моменту цей строк обчислюється у випадках, коли територія активних бойових дій надалі стала тимчасово окупованою.

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишила без змін рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили заяву матері військового про оголошення її сина померлим.

Обставини справи №405/6164/24

До суду звернулася мати військовослужбовця, який проходив службу навідником у механізованому підрозділі ЗСУ. За матеріалами справи, у січні 2024 року під час евакуації поранених поблизу Бахмута військовий потрапив під мінометний обстріл, після чого перестав виходити на зв’язок.

Службове розслідування військової частини встановило, що пошуки військовослужбовця результатів не дали. Інші військовослужбовці у своїх поясненнях підтвердили, що востаннє бачили його саме під час евакуації поранених у районі бойових дій.

Суд першої інстанції оголосив військового померлим, визначивши днем смерті день його вірогідної загибелі. Також суд встановив, що смерть пов’язана із захистом Батьківщини, участю у забезпеченні заходів національної безпеки і оборони та відсіччю збройної агресії РФ. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Позиція Міністерства оборони

У касаційній скарзі Міністерство оборони зазначало, що суди передчасно оголосили військового померлим, оскільки Бахмут на момент розгляду вже перебував у статусі тимчасово окупованої території, а безумовних доказів загибелі військовослужбовця немає.

Міністерство також наголошувало, що в умовах бойових дій особа могла потрапити в полон або змінити місце перебування, а тому шестимісячний строк не можна обчислювати від дати ймовірної загибелі.

Крім того, МОУ посилалося на правовий висновок Великої Палати Верховного Суду у справі № 755/11021/22 щодо порядку застосування частини другої статті 46 ЦК України.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд залишив касаційну скаргу Міністерства оборони без задоволення та погодився з висновками судів попередніх інстанцій.

Суд нагадав, що відповідно до статті 46 ЦК України особу, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, можуть оголосити померлою як після спливу двох років від дня завершення воєнних дій, так і раніше — після спливу щонайменше шести місяців, якщо є істотні підстави припускати загибель особи.

Касаційний цивільний суд звернув увагу на правову позицію Великої Палати Верховного Суду, відповідно до якої шестимісячний строк слід відраховувати від моменту завершення активних бойових дій на території ймовірної загибелі особи.

Верховний Суд зазначив, що для цілей застосування статті 46 ЦК України шестимісячний строк обчислюється саме від моменту завершення статусу території активних бойових дій. У випадку Бахмута такий статус тривав до 12 грудня 2023 року, після чого місто було віднесене до тимчасово окупованих територій.

Суд також підкреслив, що зміна статусу території з «території активних бойових дій» на «тимчасово окуповану територію» не перешкоджає застосуванню такого підходу.

Колегія суддів дійшла висновку, що матеріали службового розслідування, пояснення військовослужбовців та обставини зникнення дають достатні підстави припускати загибель військового під час виконання бойового завдання.

У підсумку Верховний Суд залишив без змін рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда та постанову Кропивницького апеляційного суду, якими військовослужбовця було оголошено померлим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.