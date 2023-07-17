Резников назвал дату следующего «Рамштайна»

14-е заседание в формате «Рамштайн» состоится уже на этой неделе.

Фото: ukrinform.com

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новое, 14-е, заседание в формате «Рамштайн» состоится уже 18 июля, передает УНИАН.

«Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал «нет, этого не будет, это невозможно». По факту - возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате «Рамштайн», – отметил он.

Однако что именно будет обсуждаться на встрече – он не уточнил.

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