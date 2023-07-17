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  1. В мире

Пальцы мертвеца: на Днепропетровщине нашли самый ужасный гриб в мире, фото

21:16, 17 июля 2023
Грибы «Пальцы мертвеца» не ядовиты, но у людей от их запаха может кружиться голова.
Пальцы мертвеца: на Днепропетровщине нашли самый ужасный гриб в мире, фото
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В Днепропетровской области нашли странный гриб – Ксилария полиморфа, Xylaria polymorpha, или «Пальцы мертвеца». Фото находки обнародовала биолог Светлана Кияк на своей странице в Facebook.

Грибы «Пальцы мертвеца» не ядовиты, однако использовать их для приготовления пищи невозможно, потому что они очень твердые.

Опытные грибники утверждают, что эти грибы обладают очень специфическим запахом, который привлекает многих насекомых, а у людей от этого запаха может кружиться голова.

Фото: Светлана Кияк / facebook.com

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