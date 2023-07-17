Пальці мерця: на Дніпропетровщині знайшли найжахливіший гриб у світі, фото

Гриби «Пальці мерця» не є отруйними, але у людей від їх запаху може паморочитися голова.

Фото: Світлана Кіяк / facebook.com

В Дніпропетровській області знайшли дивний гриб — Ксиларія поліморфа, Xylaria polymorpha, або «Пальці мерця». Фото знахідки оприлюднила біологиня Світлана Кіяк на своїй сторінці у Фейсбук.

Гриби «Пальці мерця» не є отруйними, проте використовувати їх для приготування їжі неможливо, бо вони дуже тверді.

Досвідчені грибники стверджують, що ці гриби мають дуже специфічний запах, який приваблює багатьох комах, а у людей від цього запаху може паморочитися голова.

Фото: Світлана Кіяк / facebook.com

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