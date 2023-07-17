НАПК внесло в список спонсоров войны одного из крупнейших портовых операторов DP World

Компанию Dubai Port World внесли в перечень международных спонсоров войны.

Фото: presspage.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщили на официальном сайте НАПК.

В ведомстве отметили, что причиной такого решения послужило то, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов не только не прекращает вести бизнес с рф, но и усиливает сотрудничество с агрессором.

«Зокрема, минулого місяця DP World підписала угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розвитку Північного морського шляху.

Нагадаємо, що саме «Росатом» зараз контролює тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. Вона обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис. суден, та працює в понад 69 країнах на всіх континентах.

Після підписання угоди з Росатомом голова уряду рф Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином, офіційна особа рф прямо підтверджує вигоду держави-терориста від співпраці з DP World. Ці додаткові кошти будуть використані росією, у тому числі, для фінансування війни проти України.

У церемонії підписання угоди між агресором та саудівською компанією взяли участь генеральний директор Росатома Олексій Лихачов і голова Групи, головний виконавчий директор DP World султан Ахмед Бін Сулайєм. Відповідно до заявленої інформації, протяжність Північного морського шляху складе понад 5,6 тис. км, від Мурманська до Владивостока вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого і Тихого океанів.

Стратегічне співробітництво Росатома і DP World сприятиме транзиту товарів до росії в обхід санкцій, враховуючи те, що Росатом на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації. Крім того, Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю.

DP World також активна і в Україні. В 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порті, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію росії. Крім цього, DP World здійснює перевалку українського зерна, у тому числі, в межах роботи «зернового коридору», - сказано в сообщении.

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