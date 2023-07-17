Миллионные хищения при закупке систем кондиционирования Южно-Украинской АЭС: есть новые детали

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению четырех человек — участников схемы хищения 12,3 млн. грн. «Южно-Украинской АЭС».

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САП и НАБУ завершили следствие по делу о завладении денежными средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» на сумму более 12,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Среди подозреваемых организатор преступления – фактический руководитель двух компаний-участников торгов, начальник управления ОП «Южно-Украинская АЭС», а также финансовый директор одного из предприятий и руководитель двух юридических лиц по делу, являющихся пособниками в совершении этого преступления. На сегодняшний день прокурор САП предоставил поручение детективам НАБУ открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2011-2013 годах начальник одного из управлений «Южно-Украинской АЭС», используя подконтрольные организатору преступления предприятия, и действуя по предварительному сговору совместно с руководителями частных компаний, противоправно завладели денежными средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при осуществлении ОП «Южноукраинская АЭС» закупки холодильных и вентиляционных установок, а именно промышленных кондиционеров. Указанное оборудование было закуплено по завышенным ценам, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму 12,3 млн грн», - говорится в сообщении.

Действия организатора преступления квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, действия исполнителя – по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а их пособникам инкриминировано ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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