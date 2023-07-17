Два месяца без воды и еды: в Тихом океане спасли рыбака и его собаку, видео

Мужчина с собакой два месяца дрейфовали в океане из-за повреждения лодки после шторма.

В Тихом океане спасли с дрейфующего судна моряка Тима Шеддока из Сиднея и его собаку Беллу, которые два месяца дрейфовали в океане после шторма, передает 9News.

51-летний Тим Шеддок и Белла три месяца назад вышли из Мексики во Французскую Полинезию, но через несколько недель пути лодка получила серьезные повреждения во время шторма. В течение двух месяцев мужчина с собакой добывала самое необходимое, используя для еды сырую рыбу, а для питья — дождевую воду. Через два месяца дрейфующую лодку заметили с вертолета.

«Я прошел через тяжелейшее испытание в море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долго был в одиночестве в море. В остальном я здоров», — сказал Шеддок в интервью 9News. Врач Шеддока сообщил, что жизненные показатели мужчины находятся в норме.

Телеканал Sky News Australia показал кадры, снятые после спасения Тима Шеддока и Беллы.

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