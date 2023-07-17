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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

  1. У світі

Два місяці без води та їжі: у Тихому океані врятували рибалку та його собаку, відео

18:25, 17 липня 2023
Чоловік із собакою два місяці дрейфували в океані через пошкодження човна після шторму.
Два місяці без води та їжі: у Тихому океані врятували рибалку та його собаку, відео
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У Тихому океані врятували з дрейфуючого судна моряка Тіма Шеддока із Сіднея та його собаку Беллу, які два місяці дрейфували в океані після шторму, передає 9News.

51-річний Тім Шеддок і Белла три місяці тому вийшли з Мексики до Французької Полінезії, але через кілька тижнів шляху човен отримав серйозні пошкодження під час шторму. Протягом двох місяців чоловік із собакою видобував найнеобхідніше, використовуючи для їжі сиру рибу, а для пиття — дощову воду. Через два місяці дрейфуючий човен помітили з гелікоптера.

«Я пройшов через найважче випробування у морі. Мені просто потрібен відпочинок та гарна їжа, бо я довго був наодинці у морі. В іншому я здоровий», - сказав Шеддок в інтерв'ю 9News. Лікар Шеддока повідомив, що життєві показники чоловіка перебувають у нормі.

Телеканал Sky News Australia показав кадри, зняті після порятунку Тіма Шеддока та Белли.

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