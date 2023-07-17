Два місяці без води та їжі: у Тихому океані врятували рибалку та його собаку, відео

Чоловік із собакою два місяці дрейфували в океані через пошкодження човна після шторму.

У Тихому океані врятували з дрейфуючого судна моряка Тіма Шеддока із Сіднея та його собаку Беллу, які два місяці дрейфували в океані після шторму, передає 9News.

51-річний Тім Шеддок і Белла три місяці тому вийшли з Мексики до Французької Полінезії, але через кілька тижнів шляху човен отримав серйозні пошкодження під час шторму. Протягом двох місяців чоловік із собакою видобував найнеобхідніше, використовуючи для їжі сиру рибу, а для пиття — дощову воду. Через два місяці дрейфуючий човен помітили з гелікоптера.

«Я пройшов через найважче випробування у морі. Мені просто потрібен відпочинок та гарна їжа, бо я довго був наодинці у морі. В іншому я здоровий», - сказав Шеддок в інтерв'ю 9News. Лікар Шеддока повідомив, що життєві показники чоловіка перебувають у нормі.

Телеканал Sky News Australia показав кадри, зняті після порятунку Тіма Шеддока та Белли.

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