Автомобілі ввозили в Україну за нульовою ставкою через одну махінацію.

Фото: autocentre.ua

Державна митна служба України повідомила, що за сприяння внутрішньої безпеки Київської митниці та процесуального керівництва Київської прокуратури працівники ДБР викрили схему ввезення в Україну автомобілів без сплати митних платежів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Транспортні засоби перетнули кордон начебто до закінчення дії постанови Верховної Ради щодо імпорту автомобілів за нульовою ставкою, яка діяла до 1 липня 2022 року. Насправді ж автомобілі були ввезені в Україну пізніше і оформлені із зазначенням інших дат без сплати необхідних митних платежів.

Наразі вже повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, згідно з ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, одному з посадовців митного поста «Київ-Центральний», який здійснював митне оформлення автомобілів за їх фактичної відсутності та відповідно без проведення огляду транспортних засобів», - сказано у повідомленні.

Триває досудове розслідування, у ході якого встановлюється причетність інших посадових осіб митниці до протиправної діяльності.

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