Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у рф

Виробник Zewa, Libero та Libress пішов з росії.

Шведська компанія Essity, що займається виробництвом товарів у сфері гігієни і здоров'я, завершила продаж своїх активів у рф. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Essity розпочала роботу з відходу з російського ринку у квітні 2022 року, і у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в росії приблизно на 1,7 млрд шведських крон (165 681 830 доларів - ред.).

«Від самого початку війни росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з рф. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після довгого і складного процесу», - говорить президент і головний виконавчий директор Essity Магнус Грот.

У минулому році чистий виторг Essity в Росії становив близько 2% від її загального консолідованого чистого виторгу.

Раніше японський розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припинив роботу в рф.

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