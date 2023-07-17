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  1. В мире

Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал бизнес в рф

19:22, 17 июля 2023
Производитель Zewa, Libero и Libress ушел из россии.
Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал бизнес в рф
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Шведская компания Essity, которая занимается производством товаров в сфере гигиены и здоровья, завершила продажу своих активов в рф. Об этом сказано в пресс-службе компании.

Essity начала работу по уходу с российского рынка в апреле 2022 года, и в 2022 году было проведено обесценивание активов компании в россии примерно на 1,7 млрд шведских крон (165 681 830 долларов - ред.).

«С самого начала войны россии против Украины мы были полностью сосредоточены на выходе из рф. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса», - сказал президент и главный исполнительный директор Essity Магнус Грот.

В прошлом году чистая выручка Essity в россии составляла около 2% от ее общей консолидированной чистой выручки.

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