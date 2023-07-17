Как проверить возможность выезда за границу и избежать проблем с долгами: разъяснение

Для проверки возможности выезда за границу украинцам нужно сделать несколько шагов.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса напомнило, как проверить возможность выезда за границу и избежать проблем с долгами. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, українці, які їздили на відпочинок та публікували свої фото в соцмережах, зазнали громадського осуду. Але через те, що війна в Україні триває, деякі українці все ще знаходять час для відпочинку, включаючи подорожі за кордон. Щоб уникнути проблем з виїздом за кордон, необхідно вчасно виконати всі боргові зобов'язання по виконавчих провадженнях або переконатися, що їх немає.

Згідно із Законом України «Про виконавче провадження», виконавець має право звернутися до суду за тимчасовим обмеженням права на виїзд боржника за межі країни у разі, якщо боржник ухиляється від виконання зобов'язань протягом тривалого часу. Також за наявності заборгованості зі сплати аліментів за чотири місяці, може бути встановлене тимчасове обмеження права на виїзд за межі України до погашення заборгованості у повному обсязі. Однак, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з особливими потребами, то тимчасове обмеження може бути встановлене за наявності заборгованості лише за три місяці.

Інформацію про наявність виконавчого провадження можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників за посиланням, або в автоматизованій системі виконавчого провадження за посиланням. Також дізнатись інформацію щодо відкритих виконавчих проваджень можливо, завантаживши на свій мобільний пристрій електронний сервіс державних послуг, розроблений Міністерством цифрової трансформації України – Дія. Це мобільний додаток з цифровими документами і Єдиним порталом державних послуг. Додатковим джерелом для перевірки інформації чи тимчасово обмеженого виїзду за межі України особи, є сайт Адміністрації Державної прикордонної служби України за посиланням.

У разі отримання інформації, що перетинати кордону не дозволено, необхідно буде вжити заходів щодо сплати боргу шляхом звернення до органу державної виконавчої служби, в якому наявне виконавче провадження, або до приватного виконавця, який здійснює примусове виконання рішення, для закінчення виконавчого провадження, виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників та для скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо виконання рішення: вилучення уповноваженим органом Державної прикордонної служби України інформації з бази даних (зняття з контролю).

Крім того, якщо тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України було встановлено ухвалою суду, згідно з статтею 441 Цивільного процесуального кодексу України суд може скасувати тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України за вмотивованою заявою боржника. Суд розглядає таку заяву у судовому засіданні з повідомленням сторін та інших зацікавлений осіб за обов’язкової участі державного (приватного) виконавця.

У разі задоволення заяви уповноважений орган Державної прикордонної служби України вилучає з бази даних відомості про особу на підставі отриманої засвідченої судом копії судового рішення про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України, що набрало законної сили та має відповідну відмітку про дату набрання законної сили», – сказано в разъяснении.

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