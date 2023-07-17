Автомобили ввозили в Украину по нулевой ставке через одну махинацию.

Фото: autocentre.ua

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что при содействии внутренней безопасности Киевской таможни и процессуального руководства Киевской прокуратуры работники ГБР разоблачили схему ввоза в Украину автомобилей без уплаты таможенных платежей. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Транспортные средства пересекли границу вроде бы до окончания действия постановления Верховной Рады по импорту автомобилей по нулевой ставке, которое действовало до 1 июля 2022 года. На самом же деле автомобили были ввезены в Украину позже и оформлены с указанием других дат без уплаты необходимых таможенных платежей.

Уже сообщено о подозрении в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, одному из должностных лиц таможенного поста «Киев-Центральный», который осуществлял таможенное оформление автомобилей при их фактическом отсутствии и соответственно без проведения досмотра транспортных средств», - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливается причастность других должностных лиц таможни к противоправной деятельности.

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