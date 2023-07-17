Мільйонні розкрадання при закупівлі систем кондиціювання Південноукраїнської АЕС: є нові деталі

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чотирьох осіб — учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн «Південноукраїнської АЕС».

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САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо заволодіння грошовими коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі понад 12,3 млн грн. Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Серед підозрюваних організатор злочину - фактичний керівник двох компаній-учасників торгів, начальник управління ВП «Южно-Українська АЕС», а також фінансовий директор одного з підприємств та керівник двох юридичних осіб у справі, які є пособниками у вчиненні цього злочину. На сьогодні прокурор САП надав доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011-2013 роках начальник одного з управлінь «Южно-Української АЕС», використовуючи підконтрольні організатору злочину підприємства, та діючи за попередньою змовою спільно з керівниками приватних компаній, протиправно заволоділи грошовими коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час здійснення ВП «Южно-Українська АЕС» закупівлі холодильних та вентиляційних установок, а саме промислових кондиціонерів. Указане обладнання було закуплене за завищеними цінами, що завдало державному підприємству збитків на суму 12,3 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Дії організатора злочину кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, дії виконавця - за ч. 5 ст. 191 КК України, а їх пособникам інкриміновано ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

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