Резніков назвав дату наступного «Рамштайну»

14-те засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться вже на цьому тижні.

Фото: ukrinform.com

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нове, 14-те, засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться вже 18 липня, передає УНІАН.

«Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув «ні, цього не буде, це неможливо». По факту - можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн», - зазначив він.

Однак що саме буде обговорюватись на зустрічі - він не уточнив.

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