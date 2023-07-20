В НБУ сообщили, будут ли пересматривать официальный курс доллара

В Нацбанке раскрыли, есть ли основания для перепривязки официального курса доллара.

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил, что пока у регулятора нет никаких оснований для пересмотра официального курса доллара. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

«Я думаю, что сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязки официального курса в ту или иную сторону», - сказал он.

В то же время Николайчук отметил, что если говорить о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, то «такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса».

По его словам, курс будет определяться на рыночной основе по результатам сделки на межбанковском рынке, а задачей НБУ будет поддержка рынка - существенно ограничивая колебания.

«При таком режиме курс сможет как ослабляться, так и укрепляться», - добавил замглавы Нацбанка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.