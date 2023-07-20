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Работа Антирейдерской коллегии Минюста разблокирована, – Президент подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий возможность рассмотрения жалоб Антирейдерской коллегией.

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Работа Антирейдерской коллегии Минюста разблокирована, – Президент подписал закон

11:54, 20 июля 2023
Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий возможность рассмотрения жалоб Антирейдерской коллегией.
Работа Антирейдерской коллегии Минюста разблокирована, – Президент подписал закон
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон 3103-IX, разблокирующий возможность Антирейдерской коллегии рассматривать жалобы (законопроект 9156-д).

Напомним, что в ноябре 2022 года Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой у Минюста было право отменять решение о государственной регистрации, и обязал Верховную Раду внести изменения в закон. Административный порядок обжалования (через Коллегию Минюста), поскольку законодатель вовремя не успел внести изменения в соответствии с решением КСУ, исчез с 16 мая 2023 года.

Как ранее в интервью «Судебно-юридической газете» объяснял руководитель Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик, это решение повлияло непосредственно на возможность такого рассмотрения жалоб с 16 мая 2023 года, так как в этом судебном решении устанавливался 6-месячный срок для приведения в соответствие законодательства выводам КСУ.

«Замечания Конституционного Суда Украины касались, прежде всего, оснований для отмены права собственности на основании «технической» ошибки. В случае установления Министерством юстиции «технической» ошибки в действиях государственного регистратора не могла быть проведена отмена, по мнению Конституционного Суда Украины. Но мы должны различать, что учтены замечания именно по поводу технической ошибки.

К сожалению, до ноября 2019 у нас происходила иногда отмена регистрационных действий в связи с ....недоплатой административного сбора в одну гривну.

Я в тот момент работал в адвокатуре и непосредственно следил за решениями «антирейдерской» комиссии. Мне было интересно, каким образом недоплата административного сбора и недополучение бюджетом одной гривны могло повлиять непосредственно на участников правоотношений по имуществу.

Следовательно, учитываются эти замечания Конституционного Суда, и они изложены в законопроекте», - пояснил Виктор Дубовик.

Непосредственно новые важные моменты, появившиеся в новом законе, относятся к сфере «санкционной регистрации». Вопросам соблюдения санкций при государственной регистрации уделено значительное внимание.

Прямо закрепляется полномочие и те органы, которые могут обращаться в Коллегию с соответствующими жалобами в сфере государственной регистрации, и отменять «санкционные» регистрационные действия в отношении подсанкционных лиц.

Следовательно, Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Согласно изменениям:

  • Жалобы на решения, действия или бездействие в сфере государственной регистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований и в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, относительно которых на момент вступления в силу настоящего Закона не принято соответствующего решения Министерством юстиции Украины, его территориальным органом, рассматриваются и выполняются по правилам, действующим после вступления в силу настоящего Закона.
  • Решения Министерства юстиции об отмене решения государственного регистратора, регистрационного действия, которые на момент вступления в силу настоящего Закона не выполнены, выполняются по правилам исполнения решений Министерства юстиции о признании принятым (совершенном) с нарушением закона и аннулировании решения государственного регистратора (регистрационного действия), что действуют после вступления в силу настоящего Закона.
  • Решение Министерства юстиции об отмене решения государственного регистратора, регистрационного действия, которые на момент вступления в силу настоящего Закона не исполнены в связи с наличием обременения, установленного судебным решением или судебного решения о запрете совершения регистрационных действий, выполняются после государственной регистрации прекращения (отмены) соответствующего обременения (запрета).

Следует подчеркнуть, что в соответствии с изменениями полномочия Министерства юстиции по признанию принятым (совершенным) с нарушением закона и аннулированию решения государственного регистратора (регистрационного действия) распространяются также на решения государственного регистратора (регистрационные действия), принятые (совершенные) до вступления в силу настоящего Закона. Следовательно, рейдеры не уйдут от ответственности из-за волокиты с подписанием закона.

Автор: Наталья Мамченко

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