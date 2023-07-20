Робота Антирейдерської колегії Мін’юсту розблокована, — Президент підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює можливість розгляду скарг Антирейдерською колегією.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон 3103-IX, що розблокує можливість Антирейдерської колегії розглядати скарги (законопроект 9156-д).

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Конституційний Суд визнав неконституційною норму, за якою в Мінюсту було право скасовувати рішення про державну реєстрацію, і зобовʼязав Верховну Раду внести зміни до закону. Адміністративний порядок оскарження (через Колегію Мінюсту), оскільки законодавець вчасно не встиг внести зміни у відповідності до рішення КСУ, зник з 16 травня 2023 року.

Як раніше в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» пояснював керівник Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик, це рішення вплинуло безпосередньо на можливість здійснювати такий розгляд скарг з 16 травня 2023 року, бо в цьому судовому рішенні встановлювався 6-ти місячний термін для приведення у відповідність законодавства до висновків КСУ.

«Зауваження Конституційного Суду України стосувалися, перш за все, підстав скасування права власності на підставі «технічної» помилки. У разі встановлення Міністерством юстиції «технічної» помилки в діях державного реєстратора не могло бути проведене скасування, на думку Конституційного Суду України. Але ми маємо розрізняти, що враховані зауваження саме стосовно технічної помилки.

На жаль, до листопада 2019 року у нас відбувалося іноді скасування реєстраційних дій у зв'язку з ….недоплатою адміністративного збору в одну гривню.

Я на той момент працював в адвокатурі і безпосередньо слідкував за рішеннями «антирейдерської» комісії. Мені було дуже цікаво, яким чином недоплата адміністративного збору і недоотримання бюджетом однієї гривні могло вплинути безпосередньо на учасників правовідносин щодо майна.

Отже, враховуються ці зауваження Конституційного Суду і вони викладені в законопроекті», - пояснив Віктор Дубовик.

Безпосередньо нові важливі моменти, які з'явилися у новому законі, стосуються сфери «санкційної реєстрації». Питанням дотримання санкцій під час державної реєстрації приділена значна увага.

Прямо закріплюється повноваження, і ті органи, які можуть звертатися до Колегії з відповідними скаргами у сфері державної реєстрації, і скасовувати «санкційні» реєстраційні дії стосовно підсанкційних осіб.

Отже, Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Відповідно до змін:

Скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щодо яких на момент набрання чинності цим Законом не прийнято відповідного рішення Міністерством юстиції України, його територіальним органом, розглядаються та виконуються за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом.

Рішення Міністерства юстиції про скасування рішення державного реєстратора, реєстраційної дії, які на момент набрання чинності цим Законом не виконані, виконуються за правилами виконання рішень Міністерства юстиції про визнання прийнятим (вчиненої) з порушенням закону та анулювання рішення державного реєстратора (реєстраційної дії), що діють після набрання чинності цим Законом.

Рішення Міністерства юстиції про скасування рішення державного реєстратора, реєстраційної дії, які на момент набрання чинності цим Законом не виконані у зв’язку з наявністю обтяження, встановленого судовим рішенням, або судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, виконуються після державної реєстрації припинення (скасування) відповідного обтяження (заборони).

Слід підкресити, що відповідно до змін повноваження Міністерства юстиції щодо визнання прийнятим (вчиненої) з порушенням закону та анулювання рішення державного реєстратора (реєстраційної дії) поширюються також на рішення державного реєстратора (реєстраційні дії), прийняті (вчинені) до набрання чинності цим Законом. Отже, рейдери не уникнуть відповідальності через тяганину з підписанням закону.

Автор: Наталя Мамченко

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