Поліція показала наслідки російських обстрілів на Херсонщині, фото

За добу на Херсонщині поліція зафіксувала майже 400 звернень громадян про обстріли.

Джерело фото: Головне управління Національної поліції в Херсонській області

Армія рф цілодобово обстрілювала Херсонщину з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА по населених пунктах Бериславського та Херсонського районів. Від ворожих обстрілів постраждали будинки, господарські споруди, фермерське господарство та садове товариство, – повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

«З лівого берега Дніпра та авіації російські військові обстріляли автомобільний міст та житлові квартали Херсона. У багатоповерхівках та приватних будинках під час обстрілів ударною хвилею вибило вікна, балконні рами, пошкоджені фасади та дахові покриття. Вибухи спричинили масштабні руйнування та пожежі. Усі служби оперативно включалися до ліквідації наслідків ворожих атак, поліція збирала докази воєнних злочинів військових рф», – йдеться у повідомленні.

Лише за останню добу поліція відреагувала на 397 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Крім того, відкрито 10 кримінальних проваджень за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Джерело фото: Головне управління Національної поліції в Херсонській області

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