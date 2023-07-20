Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Сумському апеляційному суді залишилось чотири судді

ВККС планує тимчасово знайти для апеляційного суду ще п’ять суддів

Не прийде розумний на зарплати, які зараз отримують податківці, — міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про інтелектуальний потенціал податкової служби.

Робота Антирейдерської колегії Мін’юсту розблокована, — Президент підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює можливість розгляду скарг Антирейдерською колегією.

Адвокат прийшов до судді в кабінет і розповів все, що думає з приводу обшуків у своїх онуків

На думку адвоката, суддя не перевірила вмотивованість клопотань органів досудового розслідування.

У «Слузі народу» пропонують два ідентичних законопроекти про відбір Служби, що розбиратиметься зі скаргами на суддів, але є нюанс

Обидва автори, які є представниками «Слуги народу» та одного Комітету, внесли фактично однакові законопроекти про порядок відбору Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників, однак один з них пропонує закріпити певні повноваження за МЗС.

  1. В Україні

Ворог завдав удару по Миколаєву, є постраждалі

09:34, 20 липня 2023
Внаслідок обстрілу росіян у Миколаєві постраждали 7 людей.
Ворог завдав удару по Миколаєву, є постраждалі
Джерело фото: Олександр Сєнкевич
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У ніч проти 20 липня російські війська завдали удару по центру Миколаєву. Про це поінформували очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич.

«На одній із адрес величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати», – написав Сєнкевич на своєму Telegram-каналі.

За його словами, є й влучання у гаражі «на іншій адресі». На місці працюють рятувальники.

Віталій Кім додав, що в результаті атаки російських окупантів постраждали 7 людей: 4 дорослих та 3 дітей (одна дитина віком до року, 3 роки та 16 років).

Постраждалих доставили до лікарень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Богачова
    Олена Богачова
    державний секретар Міністерства юстиції України
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду