Ворог завдав удару по Миколаєву, є постраждалі

Внаслідок обстрілу росіян у Миколаєві постраждали 7 людей.

Джерело фото: Олександр Сєнкевич

У ніч проти 20 липня російські війська завдали удару по центру Миколаєву. Про це поінформували очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич.

«На одній із адрес величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати», – написав Сєнкевич на своєму Telegram-каналі.

За його словами, є й влучання у гаражі «на іншій адресі». На місці працюють рятувальники.

Віталій Кім додав, що в результаті атаки російських окупантів постраждали 7 людей: 4 дорослих та 3 дітей (одна дитина віком до року, 3 роки та 16 років).

Постраждалих доставили до лікарень.

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