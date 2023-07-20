Враг нанес удар по Николаеву, есть пострадавшие

В результате обстрела россиян в Николаеве пострадали 7 человек.

Источник фото: Александр Сенкевич

В ночь на 20 июля российские воска нанесли удар по центру Николаеву. Об этом проинформировали глава Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.

«По одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать», – написал Сенкевич на своєму Telegram-каналі.

По его словам, есть и попадания по гаражам «по другому адресу». На месте работают спасатели.

Виталий Ким добавил, что в результате обстрела пострадали 7 человек: 4 взрослых и 3 детей (один ребенок в возрасте до года, 3 года и 16 лет).

Всех пострадавших доставили в больницы.

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