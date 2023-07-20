ВРП звільнила шістьох суддів у відставку

20 липня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Большакову Олену Олегівну – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
Масенка Дениса Євгеновича – з посади судді Київського апеляційного суду;
Савченка Григорія Івановича – з посади судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
Прохоренко Вікторію Володимирівну – з посади судді Херсонського міського суду Херсонської області;
Антоніка Сергія Георгійовича – з посади судді Центрального апеляційного господарського суду;
Кононенко Олену Юріївну – з посади судді Сумського апеляційного суду.
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