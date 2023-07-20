ВРП звільнила шістьох суддів у відставку

Звільнено у відставку суддю Херсонського міського суду Херсонської області та 5 суддів апеляційних судів.

20 липня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Большакову Олену Олегівну – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Масенка Дениса Євгеновича – з посади судді Київського апеляційного суду;

Савченка Григорія Івановича – з посади судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Прохоренко Вікторію Володимирівну – з посади судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Антоніка Сергія Георгійовича – з посади судді Центрального апеляційного господарського суду;

Кононенко Олену Юріївну – з посади судді Сумського апеляційного суду.

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