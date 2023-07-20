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Работа Антирейдерской коллегии Минюста разблокирована, – Президент подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий возможность рассмотрения жалоб Антирейдерской коллегией.

Адвокат пришел к судье в кабинет и рассказал ей все, что думает по поводу обысков у своих внуков

По мнению адвоката, судья не проверила обоснованность ходатайств органов досудебного расследования.

В «Слуге народа» предлагают два идентичных законопроекта об отборе Службы, которая будет разбираться с жалобами на судей, но есть нюанс

Оба автора, являющихся представителями «Слуги народа» и одного Комитета, внесли фактически одинаковые законопроекты о порядке отбора Службы дисциплинарных инспекторов при участии международников, однако один из них предлагает закрепить определенные полномочия за МИД.

Судья Киевского апелляционного суда Денис Масенко уволился в отставку

В 2023 году в отставку уволились уже 18 судей Киевского апелляционного суда.

ВККС ищет судей для 21 суда, в том числе в Киеве – есть список вакансий на временную командировку

Судам Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, а также судам еще девяти областей нужно 60 судей.

  1. Суд инфо

ВСП уволил шесть судей в отставку

11:25, 20 июля 2023
Уволены в отставку судья Херсонского городского суда Херсонской области и 5 судей апелляционных судов.
ВСП уволил шесть судей в отставку
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20 июля Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Большакову Елену Олеговну – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Масенко Денис Евгеньевич – с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Савченко Григория Ивановича – с должности судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда;

Прохоренко Виктория Владимировна – с должности судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Антоника Сергея Георгиевича – с должности судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Кононенко Елена Юрьевна – с должности судьи Сумского апелляционного суда.

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