ВСП уволил шесть судей в отставку

Уволены в отставку судья Херсонского городского суда Херсонской области и 5 судей апелляционных судов.

20 июля Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Большакову Елену Олеговну – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Масенко Денис Евгеньевич – с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Савченко Григория Ивановича – с должности судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда;

Прохоренко Виктория Владимировна – с должности судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Антоника Сергея Георгиевича – с должности судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Кононенко Елена Юрьевна – с должности судьи Сумского апелляционного суда.

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