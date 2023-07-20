Судья Киевского апелляционного суда Денис Масенко уволился в отставку

В 2023 году в отставку уволились уже 18 судей Киевского апелляционного суда.

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Высший совет правосудия 20 июля 2023 года решил уволить в отставку судью Киевского апелляционного суда Дениса Масенко.

Карьеру судьи Денис Масенко начал в 2002 году, когда был назначен на должность судьи Ленинского районного суда города Луганска.

С 2011 по 2015 годы Денис Масенко осуществлял правосудие в должности судьи Апелляционного суда Луганской области.

С 2015 года – судья Апелляционного суда г. Киева (впоследствии – Киевского апелляционного суда).

Денис Масенко с 2014 года является членом Совета судей Украины.

В феврале 2022 года Денис Масенко добровольно стал военнослужащим.

Отметим, что в 2023 году в отставку уволились уже 18 судей Киевского апелляционного суда.

Так же, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в июне-июле 2023 года в отставку уволились уже 7 судей Шестого апелляционного административного суда.

Автор Вячеслав Хрипун

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