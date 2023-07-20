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Работодатели обяжут платить пеню работнику в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней

11:14, 20 июля 2023
Также Галина Третьякова предлагает предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 календарных дней.
Работодатели обяжут платить пеню работнику в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней
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Председатель Комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова 19 июля зарегистрировала вместе с коллегами законопроект об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя 9510.

В частности, она предлагает обязать работодателей, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней после окончания месяца, за который осуществляется выплата, уплатить работнику пеню в размере и на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, но не менее учетной ставки Национального банка в расчете на год за каждый день задержки, и выплатить всю сумму задолженности по заработной плате и сумму компенсации в соответствии с Законом Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты».

Также предлагается предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы при задержке выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней.

Кроме того, Третьякова предлагает:

  • расширить основания для издания судебных приказов, в том случае, если заявлено требование не только о взыскании задолженности по заработной плате, а также начисленной на день выплаты суммы компенсации потери части заработной платы и пени в связи с нарушением сроков ее выплаты;
  • заложить законодательные основания для создания гарантийного учреждения для удовлетворения денежных требований наемных работников в случае неплатежеспособности работодателя, как это предусмотрено ст. 25 Европейской социальной хартии (пересмотренной), частью III Конвенции МОТ № 173 о защите требований работников в случае неплатежеспособности работодателя и Директивой 2008/94/EC о защите работников в случае банкротства работодателя;
  • выплачивать работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела. При этом максимальный размер компенсации не может превышать двенадцати минимальных заработных плат на 1 января соответствующего года;
  • включить в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования периода, за который выплачена вышеуказанная компенсация заработной платы, как периода, за который уплачен единый взнос из выплаченной суммы компенсации заработной платы, и учет такого периода при исчислении страхового стажа для назначения пенсий и страховых пособий.
  • Законопроектом предусматривается выплата работнику компенсации в случае неплатежеспособности работодателя только для долгов, заявленных в хозяйственном процессе в отношении работодателя, день открытия производства по делу о банкротстве которого наступил не ранее дня вступления в силу предложенного закона.

Как отмечает автор в обоснование проекта, по данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2022 г. задолженность по выплате заработной платы 129,5 тысячам работников активных предприятий составила 3,1 млрд грн, в том числе:

  • 1,3 млрд грн накоплено на государственных предприятиях и 165,9 млн. грн. на коммунальных предприятиях;
  • более 48,5 млн. грн. образовано за счет бюджетных средств. Работникам промышленности было задолжено более 2,2 млрд грн или 72,7% от общей задолженности.

В результате нанесенного российской агрессией огромного удара экономике Украины многие предприятия были вынуждены прекратить или сократить свою деятельность, что приводит к дальнейшему нарушению сроков выплаты заработной платы и не способствует выплате работникам ранее образованной зарплатной задолженности, следовательно, генерирует ее рост.

В частности, из-за снижения объемов платежей за потребленные коммунальные услуги усугубляется проблема с невыплатой заработной платы работникам коммунальных предприятий. Также требуется урегулирование проблемы своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и объектов критической инфраструктуры, которые находятся на территории временной оккупации или в зоне боевых действий и продолжают выполнение трудовых обязанностей в рамках украинского законодательства.

Автор: Наталья Мамченко

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