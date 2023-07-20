Суддя Київського апеляційного суду Денис Масенко звільнився у відставку

У 2023 році у відставку звільнились вже 18 суддів Київського апеляційного суду.

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Вища рада правосуддя 20 липня 2023 року вирішила звільнити у відставку суддю Київського апеляційного суду Дениса Масенко.

Зазначимо, що кар’єру судді Денис Масенко розпочав у 2002 році, коли був призначений на посаду судді Ленінського районного суду міста Луганська.

З 2011 по 2015 роки Денис Масенко здійснював правосуддя на посаді судді Апеляційного суду Луганської області.

З 2015 року – суддя Апеляційного суду м. Києва (згодом - Київського апеляційного суду).

Денис Масенко з 2014 року є членом Ради суддів України.

У лютому 2022 року Денис Масенко добровільно став військовослужбовцем.

Зазначимо, що у 2023 році у відставку звільнились вже 18 суддів Київського апеляційного суду.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», у червні-липні 2023 року у відставку звільнились вже 7 суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.

Автор В’ячеслав Хрипун

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