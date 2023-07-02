Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно екснардепа Андрія Деркача.

Прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стане більше – буде новий конкурс

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що у САП стане на 7 прокурорів більше.

У Верховному Суді прокоментували рішення РНБО щодо перевірки всіх суддів Верховного Суду

Судді Верховного Суду висловлюють готовність до реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення довіри, але наголошують, що вони не повинні дестабілізувати роботу Верховного Суду.

Денис Маслов зареєстрував у Раді законопроекти про поліграф та перевірку суддів Верховного Суду

Депутати внесли до Верховної Ради законопроекти про поліграф для суддів та перевірки колективу суду, якщо один з них отримав підозру.

Кабмін відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення війни

Згідно з рішенням уряду атестація робочих місць, строк якої настав у період воєнного стану проводиться протягом шести місяців після завершення воєнного стану за рішенням роботодавця, яке погоджене з профспілкою.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Судді Шостого апеляційного адміністративного суду почали масово подавати заяви на звільнення

08:00, 2 липня 2023
Звільнились чи планують звільнитись у найближчі дні одразу сім суддів ШААС.
Судді Шостого апеляційного адміністративного суду почали масово подавати заяви на звільнення
Джерело фото: Шостий апеляційний адміністративний суд
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З кінця червня 2023 року звільнились або подали заяви про звільнення у відставку 7 суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.

Так, 20 червня вже звільнилась у відставку суддя ШААС Олена Пилипенко.

На 4 липня Вищою радою правосуддя заплановано розгляд заяви про звільнення екс-голови ШААС Андрія Горяйнова.

6 липня будуть розглянуті заяви про звільнення у відставку суддів ШААС Людмили Черпіцької, Світлани Шелест та Яни Глущенко.

А вже 11 липня буде розглянуте питання про звільнення у відставку суддів ШААС Володимира Мельничука та Ігоря Лічевецького.

Зазначимо, що у минулі роки звільнення суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у відставку були поодиноким явищем.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео