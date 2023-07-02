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Судьи Шестого апелляционного административного суда начали массово подавать заявления на увольнение

08:00, 2 июля 2023
Уволились или планируют уволиться в ближайшие дни сразу семь судей ШААС.
Судьи Шестого апелляционного административного суда начали массово подавать заявления на увольнение
Источник фото: Шестой апелляционный административный суд
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С конца июня 2023 года уволились или подали заявления об увольнении в отставку 7 судей Шестого апелляционного административного суда.

Так, 20 июня уже уволилась в отставку судья ШААС Елена Пилипенко.

На 4 июля Высшим советом правосудия запланировано рассмотрение заявления об увольнении экс-председателя ШААС Андрея Горяйнова.

6 июля будут рассмотрены заявления об увольнении в отставку судей ШААС Людмилы Черпицкой, Светланы Шелест и Яны Глущенко.

А уже 11 июля будет рассмотрен вопрос об увольнении в отставку судей ШААС Владимира Мельничука и Игоря Личевецкого.

Отметим, что в прошлые годы увольнения судей Шестого апелляционного административного суда в отставку были единичным явлением.

Автор: Вячеслав Хрипун

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