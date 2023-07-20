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  1. В Украине

Полиция показала последствия российских обстрелов на Херсонщине, фото

11:51, 20 июля 2023
За сутки на Херсонщине полиция зафиксировала почти 400 обращений граждан об обстрелах.
Полиция показала последствия российских обстрелов на Херсонщине, фото
Источник фото: Главное управление Национальной полиции в Херсонской области
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Армия рф круглосуточно обстреливала Херсонскую область из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, минометов, авиации и БПЛА по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. От вражеских обстрелов пострадали дома, хозяйственные постройки, фермерское хозяйство и садовое общество, – сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

«С левого берега Днепра и авиации российские военные обстреляли автомобильный мост и жилые кварталы Херсона. В многоэтажках и частных домах во время обстрелов ударной волной выбило окна, балконные рамы, повреждены фасады и кровельные покрытия. Взрывы вызвали масштабные разрушения и пожары. Все службы оперативно включались в ликвидацию последствий вражеских атак, полиция собирала доказательства военных преступлений военных рф», – говорится в сообщении.

Только за последние сутки полиция отреагировала на 397 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Кроме того, открыто 10 уголовных производств по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Источник фото: Главное управление Национальной полиции в Херсонской области

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