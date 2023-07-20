У НБУ повідомили, чи переглядатимуть офіційний курс долара

У Національному банку розкрили, чи є підстави для переприв'язки офіційного курсу долара.

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що поки регулятор не має жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара. Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформу».

«Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік», - сказав він.

У той же час Ніколайчук зазначив, що якщо говорити про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то такий перехід «зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу».

За його словами, курс визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а завданням НБУ буде підтримка ринку, суттєво обмежуючи коливання.

«За такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися», - додав заступник голови Нацбанку.

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