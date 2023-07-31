Мужчина выставил экс-подруге счет на 23 000 евро за работу по дому во время совместной жизни

После расставания мужчина выставил бывшей подруге счет за проделанную работу и расходы на подарки.

В Германии участковый суд Дрездена рассмотрел дело 59-летнего безработного мужчины, которого обвиняли в вымогательстве по отношению к 61-летней женщины, передает Bild.

Как пишет издание, пара жила вместе в доме женщины, а после расставания мужчина выставил ей счет за проделанную работу на сумму 23 000 евро.

«Он хотел 2000 евро за одну покраску деревянного окна. Плюс расходы на подарки и поездку на мое 60-летие. Чтобы я точно заплатила, он забрал мой телефон», — рассказала женщина в суде.

Среди других занятий, за которые мужчина потребовал плату, была работа в саду и достройка беседки.

В итоге женщине пришлось заплатить 1000 евро, чтобы бывший сожитель вернул ей телефон. Затем она подала в суд. Суд приговорил мужчину к штрафу в 1200 евро и обязательным работам.

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