Чоловік виставив експодрузі рахунок на 23 000 євро за роботу по дому під час спільного життя

Після розставання чоловік виставив колишній подрузі рахунок за виконану роботу та витрати на подарунки.

У Німеччині дільничний суд Дрездена розглянув справу 59-річного безробітного чоловіка, якого звинувачували у вимаганні грошей у 61-річної жінки, передає Bild.

Як пише видання, пара жила разом у будинку жінки, а після розставання чоловік виставив їй рахунок за виконану роботу на суму 23 000 євро.

«Він хотів 2000 євро за одне фарбування дерев'яного вікна. Плюс витрати на подарунки та поїздку на моє 60-річчя. Щоб я точно заплатила, він забрав мій телефон», - розповіла жінка у суді.

Серед інших занять, за які чоловік зажадав плату, була робота в саду та добудова альтанки.

У результаті жінці довелося заплатити 1000 євро, щоб колишній співмешканець повернув їй телефон. Потім вона подала до суду. Суд засудив чоловіка до штрафу в 1200 євро та обов'язкових робіт.

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