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  1. В Украине

Кто может получить субсидию и как она начисляется: разъяснение

19:50, 11 августа 2023
Жилищную субсидию могут получить семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа.
Кто может получить субсидию и как она начисляется: разъяснение
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Семьи, которые платят за жилищно-коммунальные услуги сумму, превышающую обязательный платеж, теперь могут получить жилищную субсидию в Украине. Расчет этого платежа осуществляется индивидуально по одной формуле, учитывая среднемесячный общий доход на одного человека в домохозяйстве. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Если сумма оплаты за услуги (согласно социальным нормативам потребления) превышает определенный обязательный платеж, семья может претендовать на жилищную субсидию. При этом, также проводится анализ имущественного положения семьи, который учитывает наличие нескольких квартир, дорогих автомобилей, депозитов и прочее.

Этим летом Правительство упростило критерии получения субсидии для различных категорий семей, в частности многодетных, приемных семей и семей, где проживают лица с инвалидностью.

Доход членов семьи, которые находятся за границей более 60 дней, не учитывается в общем доходе домохозяйства.

Для украинцев, проживающих в зонах активных боевых действий или под оккупацией, отложено централизованное начисление и выплату жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг на год.

Для расчета:

  • размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из социальных норм и социальных нормативов пользования услугами – 3500 грн
  • муж и жена работают, их месячный доход – 15 000 грн
  • базовый коэффициент – 2
  • базовая норма платы за услуги – 15
  • прожиточный минимум с 1.01.2023 г. – 2589 грн.

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