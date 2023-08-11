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  1. В Украине

Коллаборанты не смогут получить компенсацию за разрушенное жилье, — Шуляк

19:03, 11 августа 2023
Люди, работающие вопреки интересам государства, не могут воспользоваться государственными средствами на получение компенсации за уничтоженное жилье.
Коллаборанты не смогут получить компенсацию за разрушенное жилье, — Шуляк
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Люди, помогавшие оккупантам и в результате российской агрессии потерявшие жилье, не смогут получить от государства компенсацию на приобретение или строительство нового. Об этом «рассказала председатель Комитета Совета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в эфире телемарафона.

«Для получения компенсации за уничтоженное жилье украинцам нужно подать информационное сообщение через «Дію» и сформировать из него заявление на получение компенсации. К этому заявлению необходимо подать верифицированную карту налогоплательщика и справку о несудимости. Это заявление будет поступать в комиссию, которая будет работать с 1 августа по всей территории Украины по программе уничтоженного имущества», – отметила Шуляк.

Она пояснила, что законодателям было чрезвычайно важно на уровне закона зафиксировать положение о невозможности коллаборантов и предателей Украины воспользоваться государственной программой.

«В Украине действуют определенные ограничения для людей, предавших наше государство, или коллаборантов. Для нас было принципиально прописать в законе, чтобы люди, работающие вопреки интересам государства, не могли воспользоваться государственными средствами на получение компенсации за уничтоженное жилье. Это было для нас принципиальным вопросом установления справедливости», – резюмировала Шуляк.

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