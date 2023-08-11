Колаборанти не зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло, — Шуляк

Люди, які працюють всупереч інтересам держави, не можуть скористатися державними коштами на отримання компенсації за знищене житло.

Люди, які допомагали окупантам і внаслідок російської агресії втратили житло, не зможуть отримати від держави компенсацію на придбання чи будівництво нового. Про це «розповіла голова Комітету Раду з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк в ефірі телемарафону.

«Для отримання компенсації за знищене житло, українцям потрібно подати інформаційне повідомлення через «Дію» та сформувати з нього заяву на отримання компенсації. До цієї заяви необхідно подати верифіковану картку платника податків та довідку про несудимість. Ця заява буде надходити до комісії, які працюватимуть з 1 серпня по всій території України за програмою знищеного майна», – зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що законотворцям було надзвичайно важливо на рівні закону зафіксувати положення про неможливість колаборантам та зрадникам України скористатися державною програмою.

«В Україні діють певні обмеження для людей, які зрадили нашу державу, або є колаборантами. Для нас було принципово прописати в законі, щоб люди, які працюють всупереч інтересам держави, не могли скористатися державними коштами на отримання компенсації за знищене житло. Це було для нас принциповим питанням встановлення справедливості», – резюмувала Шуляк.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.