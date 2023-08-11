Рада ухвалила закон про цифровий контент та цифрові послуги: яка відповідальність за порушення прав споживачів

В Україні удосконалять механізму застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання за порушення вимог нового закону про цифровий контент та цифрові послуги.

Кабмін має за 6 місяців подати Верховній Раді пропозиції щодо удосконалення механізму застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання за порушення вимог нового закону про цифровий контент та цифрові послуги та механізму адміністративного оскарження рішень щодо застосування санкцій.

Відповідні норми містить ухвалений 10 серпня Закон «Про цифровий контент та цифрові послуги» (законопроект 6576).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з ним також пов’язаний інший ухвалений 10 серпня закон про зміни до Цивільного кодексу (законопроект 6447). У ЦК тепер з’явиться нове поняття – цифрова річ.

Цифровою річчю визначили благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага. Особливості правового режиму цифрових речей визначаються законом. До цифрових речей застосовуються положення ЦК про речі, якщо інше не встановлено ЦК, законом або не випливає із сутності цифрової речі

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував – тепер це означає, що українці зможуть захищати права у метавсесвіті.

Отже, новий закон про цифровий контент та цифрові послуги передбачає відповідальність для суб’єктів господарювання за порушення прав споживачів, передбачених цим законом, у вигляді штрафу у разі:

1) порушення передбачених цим законом прав споживачів, пов’язаних з наданням цифрового контенту та/або цифрової послуги, — у десятикратному розмірі вартості цифрового контенту та/або цифрової послуги виходячи з цін, що діяли на час придбання такого цифрового контенту та/або цифрової послуги, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) порушення передбачених цим Законом прав споживачів, пов’язаних з відповідністю цифрового контенту та/або цифрової послуги, — у розмірі 300 відсотків вартості наданих цифрового контенту та/або цифрової послуги з порушенням вимог цього Закону щодо відповідності цифрового контенту та/або цифрової послуги, але не менше двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо відповідно до закону суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат або якщо цифровий контент та/або цифрова послуга були надані в обмін на персональні дані споживача — у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованих штрафних санкцій і має право їх оскаржити в адміністративному та/або судовому порядку.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити суми штрафних санкцій у порядку та строки, визначені Законом «Про захист прав споживачів». Наслідки несплати або неналежної сплати суми штрафів визначаються Законом «Про захист прав споживачів».

Також закон передбачає, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів, зобов’язаний забезпечувати належний рівень захисту споживачів цифрового контенту та цифрових послуг.

Виконавець зобов’язаний зареєструватися на Єдиному державному веб-порталі для споживачів у сфері електронної комерції (далі – Портал епокупець) у порядку і строки, визначені законом.

Зазначимо, що виконавцем відповідно до ного закону є фізична або юридична особа незалежно від форми власності, яка на підставі укладеного із споживачем договору надає або зобов’язується надати йому цифровий контент та/або цифрову послугу (самостійно або через іншу особу, що діє від її імені або за її дорученням) у межах підприємницької діяльності, що здійснюється такою особою.

Виконавець є суб’єктом електронної комерції в розумінні Закону України «Про електронну комерцію». Виконавцем може вважатися постачальник послуг проміжного характеру в розумінні Закону «Про електронну комерцію», якщо такий постачальник виступає як безпосередня сторона договору, укладеного із споживачем, щодо надання цифрового контенту та/або цифрової послуги.

Виконавець зобов’язується надати споживачу цифровий контент та/або цифрову послугу у розумний строк, без невиправданих зволікань, після укладення договору, якщо інше не встановлено договором.

Обов’язок виконавця вважається виконаним, якщо:

цифровий контент чи будь-які засоби, які уможливлюють доступ до цифрового контенту чи його завантаження, стають доступними для споживача безпосередньо або за допомогою фізичного чи віртуального пристосування, обраного споживачем для таких цілей;

цифрова послуга стає доступною для споживача безпосередньо або за допомогою фізичного чи віртуального пристосування, обраного споживачем для таких цілей.

Споживач має право здійснювати захист своїх прав, що виникають у зв’язку з отриманням цифрового контенту та/або цифрових послуг, у спосіб та формі, визначені Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими законами України, у тому числі шляхом подання скарги до виконавця через Портал е-покупець.

Дія закону буде поширюватися на:

1) відносини, в яких виконавець на підставі договору надає або зобов’язується надати цифровий контент та/або цифрову послугу споживачу, а споживач надає або зобов’язується надати свої персональні дані, крім випадків, якщо їх надання необхідне виключно для одержання цифрового контенту та/або цифрової послуги, без наміру подальшого використання персональних даних для досягнення будь-яких інших цілей;

2) відносини, в яких цифровий контент та/або цифрові послуги розробляються відповідно до специфікації споживача;

3) відносини, в яких виконавець на підставі договору надає або зобов’язується надати цифровий контент на матеріальному носії, що використовується виключно для зберігання такого цифрового контенту.

Дія Закону «Про захист прав споживачів» поширюється на суб'єктів, визначених цим Законом у частині відносин, не врегульованих цим Законом

Дія Закону про цифровий контент не поширюється на регулювання відносин щодо:

1) надання цифрового контенту та/або цифрових послуг, що входять до складу товарів з цифровими елементами або взаємопов’язані з такими товарами і надаються разом з ними за договором купівлі-продажу, незалежно від того, здійснюється надання цифрового контенту та/або цифрової послуги продавцем таких товарів чи третьою особою. Цифровий контент та/або цифрова послуга вважаються такими, що надаються у складі товару з цифровими елементами або є взаємопов’язаними з таким товаром, якщо інше прямо не зазначено в договорі купівлі-продажу такого товару, а також якщо товар може використовуватися за цільовим призначенням і без відповідного цифрового контенту та/або цифрової послуги, за умови укладення споживачем окремого договору про надання такого цифрового контенту та/або цифрової послуги, який не є частиною договору купівлі-продажу товару з цифровими елементами;

2) надання послуг, крім цифрових послуг, в яких електронна форма подання інформації використовується виконавцем виключно як засіб передачі результатів надання таких послуг та/або інших даних споживачу;

3) надання електронних комунікаційних послуг у розумінні Закону України «Про електронні комунікації», крім послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації;

4) надання медичних послуг;

5) надання фінансових послуг;

6) надання послуг у сфері азартних ігор за допомогою онлайн-систем та на підставі індивідуального запиту отримувача таких послуг;

7) передачі виконавцем програмного забезпечення або надання виконавцем доступу до програмного забезпечення на підставі безоплатної публічної ліцензії з відкритим вихідним кодом, якщо персональні дані, надані споживачем, використовуються виконавцем виключно з метою вдосконалення надійності, сумісності та інтероперабельності такого програмного забезпечення;

8) постачання цифрового контенту необмеженому колу осіб, крім випадків передачі цифрового контенту, який є частиною вистави чи показу певної події, засобами сигнальної трансляції;

9) надання цифрового контенту суб'єктами владних повноважень, іншими розпорядниками публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Умови договорів про надання цифрового контенту та/або цифрових послуг, які погіршують становище споживача порівняно з тим, що передбачено цим Законом, є нікчемними.

У разі якщо договір між виконавцем і споживачем включає елементи постачання цифрового контенту та/або цифрової послуги та елементи надання інших послуг або товарів, дія цього Закону поширюється лише на положення договору, що стосуються цифрового контенту та/або цифрової послуги.

Також новий закон надає визначення:

цифровий контент – дані, які створюються і надаються в цифровій формі. До цифрового контенту належать, зокрема, комп'ютерні програми, застосунки, відеофайли, аудіофайли, музичні файли, цифрові ігри та електронні книги.

цифрова послуга – послуга, що надає можливість споживачу створювати, обробляти, зберігати та поширювати дані у цифровій формі або отримувати доступ до таких даних, а також здійснювати будь-які інші дії з даними у цифровій формі, що були створені чи завантажені споживачем або іншими користувачами такої послуги. До цифрових послуг належать, зокрема такі, що дають змогу створювати, обробляти, отримувати доступ або зберігати дані в цифровій формі, включаючи хостинг файлів, обробку текстів або гри, які пропонуються в середовищі хмарних обчислень і соціальних мережах;

товар з цифровими елементами – рухома річ, що містить у собі або пов’язана з використанням цифрового контенту та/або цифрової послуги таким чином, що відсутність цифрового контенту та/або цифрової послуги унеможливлює виконання таким товаром його функцій тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.