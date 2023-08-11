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  1. В Україні

Хто може отримати субсидію та як вона нараховується: роз’яснення

19:50, 11 серпня 2023
Житлову субсидію можуть отримати сім'ї, у яких плата за комуналку більша визначеного для них обов’язкового платежу.
Хто може отримати субсидію та як вона нараховується: роз’яснення
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Сім'ї, які сплачують за житлово-комунальні послуги суму, що перевищує обов'язковий платіж, тепер можуть отримати житлову субсидію в Україні. Розрахунок цього платежу здійснюється індивідуально за однією формулою, враховуючи середньомісячний загальний дохід на одну особу у домогосподарстві. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Якщо сума оплати за послуги (згідно з соціальними нормативами споживання) перевищує визначений обов'язковий платіж, сім'я може претендувати на житлову субсидію. При цьому, також проводиться аналіз майнового стану сім'ї, який враховує наявність декількох квартир, дорогих автомобілів, депозитів та інше.

Цього літа Уряд спростив критерії отримання субсидії для різних категорій сімей, зокрема багатодітних, прийомних сімей та сімей, де проживають особи з інвалідністю.

Дохід членів сім'ї, які перебувають за кордоном понад 60 днів, не враховується у загальному доході домогосподарства.

Для українців, які мешкають в зонах активних бойових дій або під окупацією, відкладено централізоване нарахування та виплату житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг на рік.

Для розрахунку:

  • розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами – 3500 грн
  • чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід – 15 000 грн
  • базовий коефіцієнт – 2
  • базова норма плати за послуги – 15
  • прожитковий мінімум з 1.01.2023р. – 2589 грн.

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