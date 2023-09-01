В Киеве 2 сентября возобновит работу один из автобусных маршрутов

Этот маршрут временно закрыли в начале полномасштабного вторжения.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

С субботы, 2 сентября, возобновит работу автобусный маршрут №36.

Как сообщили в КГГА, он будет курсировать по маршруту «Улица Сырецкая – станция метро «Дорогожичи».

Этот маршрут временно закрыли в начале полномасштабного вторжения. В настоящее время изменений в схеме движения не произошло – автобусы будут курсировать по привычной схеме движения.

Также с 4 августа по постоянной схеме движения возобновит работу троллейбус №32.

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