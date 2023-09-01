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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Правительство выделило 100 млн евро на модернизацию железной дороги: куда пойдут деньги

18:36, 1 сентября 2023
Остатки средств спецфонда госбюджета, которые в 2022 году поступили от Европейского инвестиционного банка, направят на нужды «УЗ».
Правительство выделило 100 млн евро на модернизацию железной дороги: куда пойдут деньги
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Во время заседания в пятницу, 1 сентября, Правительство направило на модернизацию железной дороги 100 млн евро. Это остатки средств спецфонда госбюджета, которые в прошлом году поступили от Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что на новую бюджетную программу, которая предусматривает проектирование, восстановление, строительство, модернизацию, обустройство, ремонт объектов строительства и инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуры, а также приобретение основных средств для развития железнодорожных грузовых перевозок, будет направлено 100 млн евро остатков специального фонда государственного бюджета. Эти средства поступили от Европейского инвестиционного банка в рамках инвестиционного проекта «Проект модернизации украинской железной дороги (модернизация инфраструктуры ПАО «Укрзализныци»)» в 2022 году.

«Утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования, восстановления, строительства, модернизации, обустройства, ремонта объектов строительства инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуры, а также приобретения основных средств для развития железнодорожных грузовых перевозок», – говорится в сообщении.

Средства будут перечислены на счет ПАО «Укрзализныця» на возвратной основе по официальному курсу гривны к евро, который действует на день проведения зачисления средств.

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