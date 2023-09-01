Правительство выделило 100 млн евро на модернизацию железной дороги: куда пойдут деньги

Остатки средств спецфонда госбюджета, которые в 2022 году поступили от Европейского инвестиционного банка, направят на нужды «УЗ».

Во время заседания в пятницу, 1 сентября, Правительство направило на модернизацию железной дороги 100 млн евро. Это остатки средств спецфонда госбюджета, которые в прошлом году поступили от Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что на новую бюджетную программу, которая предусматривает проектирование, восстановление, строительство, модернизацию, обустройство, ремонт объектов строительства и инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуры, а также приобретение основных средств для развития железнодорожных грузовых перевозок, будет направлено 100 млн евро остатков специального фонда государственного бюджета. Эти средства поступили от Европейского инвестиционного банка в рамках инвестиционного проекта «Проект модернизации украинской железной дороги (модернизация инфраструктуры ПАО «Укрзализныци»)» в 2022 году.

«Утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования, восстановления, строительства, модернизации, обустройства, ремонта объектов строительства инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуры, а также приобретения основных средств для развития железнодорожных грузовых перевозок», – говорится в сообщении.

Средства будут перечислены на счет ПАО «Укрзализныця» на возвратной основе по официальному курсу гривны к евро, который действует на день проведения зачисления средств.

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