Уряд виділив 100 млн євро на модернізацію залізниці: куди підуть гроші

Залишки коштів спецфонду держбюджету, які у 2022 році надійшли від Європейського інвестиційного банку, спрямують на потреби «УЗ».

Під час засідання у п'ятницю, 1 вересня, Уряд спрямував на модернізацію залізниці 100 млн євро. Це залишки коштів спецфонду держбюджету, які минулого року надійшли від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що на нову бюджетну програму, яка передбачає проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт обʼєктів будівництва та інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, а також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень, буде спрямовано 100 млн євро залишків спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти надійшли від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційного проєкту «Проєкт модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниці»)» у 2022 році.

«Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проєктування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту обʼєктів будівництва інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, а також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень», – йдеться у повідомленні.

Кошти будуть перераховані на рахунок ПАТ «Укрзалізниця» на поворотній основі за офіційним курсом гривні до євро, який діє на день проведення зарахування коштів.

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