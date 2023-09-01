Стало відомо, як рф використовує літаки Іл-76, частину з яких знищили у Пскові

У Повітряних силах повідомили, що Іл-76 перевозять «Шахеди» з Ірану у Москву.

Фото: Monitor/Telegram

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, як країна-агресор рф використовує літаки Іл-76, частину з яких днями знищили у Пскові. Він зазначив, що літаки Іл-76 перевозять вантажі, озброєння та особовий склад.

"На жаль, таких літаків у них (росіян - ред.) ще є багато. Це десятки літаків. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50. Тобто йдеться про літак дальнього радіолокаційного виявлення. Таких літаків є близько 5-6 у боєготовності", - повідомив Ігнат в ефірі телемарафону.

Він додав, що окупанти мають десятки Іл-76 у справному стані. Такі літаки, за його словами, також перевозять "Шахеди" з Ірану в Москву.

Як раніше повідомлялося, безпілотники пошкодили Іл-76 у Пскові.

Згодом у мережі оприлюднили супутникові знімки, де видно пошкоджені літаки.

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