Антикорупційний суд визначив заставу ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану

Суддя застосував до Олександра Грибана запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 939 400 грн.

Джерело фото: ukrpatent.org

ВАКС застосував до колишнього заступника міністра економіки Олександра Грибана запобіжний захід у вигляді застави з покладанням обов'язків.

Рішення 1 вересня ухвалив слідчий суддя ВАКС.

«Клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Олександра Грибана запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 350 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 939 400 грн», – оголосив суддя.

Також на нього поклали обов'язки такі як прибувати до детектива, прокурора, суду; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання та роботи та інші.

Раніше ми повідомляли, що будуть перевірені факти зловживання владою та можливих корупційних дій очільника Національного агентства з акредитації України Сергія Костюка.

Як ми писали, НАБУ і САП оголосили підозри двом заступникам міністрів – деталі.

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