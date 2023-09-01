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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. Суд инфо

Антикоррупционный суд определил залог экс-заместителю министра экономики Александру Грибану

17:02, 1 сентября 2023
Судья применил к Александру Грибану меру пресечения в виде залога в размере 939 400 грн.
Антикоррупционный суд определил залог экс-заместителю министра экономики Александру Грибану
Источник фото: ukrpatent.org
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ВАКС применил к бывшему заместителю министра экономики Александру Грибану меру пресечения в виде залога с возложением обязанностей.

Решение 1 сентября принял следственный судья ВАКС.

«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Александру Грибану меру пресечения в виде залога в размере 350 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 939 400 грн», – объявил судья.

Также на него возложили обязанности, такие как прибывать к детективу, прокурору, суд; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства и работы и другие. 

Ранее мы сообщали, что будут проверены факты злоупотребления властью и возможных коррупционных действий главы Национального агентства по аккредитации Украины Сергея Костюка. 

Как мы писали, НАБУ и САП объявили подозрения двум заместителям министров – детали.

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