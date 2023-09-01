Антикоррупционный суд определил залог экс-заместителю министра экономики Александру Грибану

Судья применил к Александру Грибану меру пресечения в виде залога в размере 939 400 грн.

Источник фото: ukrpatent.org

ВАКС применил к бывшему заместителю министра экономики Александру Грибану меру пресечения в виде залога с возложением обязанностей.

Решение 1 сентября принял следственный судья ВАКС.

«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Александру Грибану меру пресечения в виде залога в размере 350 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 939 400 грн», – объявил судья.

Также на него возложили обязанности, такие как прибывать к детективу, прокурору, суд; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства и работы и другие.

Ранее мы сообщали, что будут проверены факты злоупотребления властью и возможных коррупционных действий главы Национального агентства по аккредитации Украины Сергея Костюка.

Как мы писали, НАБУ и САП объявили подозрения двум заместителям министров – детали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.