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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

В Киевской области мошенник, представляясь военнослужащим, обманул волонтерку на закупке бронешлемов

17:20, 1 сентября 2023
Мужчина вошел в доверие к волонтерке и предложил помочь в приобретении бронешлемов якобы для нужд ВСУ «по выгодной цене», после чего потерпевшая перечислила ему более 37 тысяч гривен.
В Киевской области мошенник, представляясь военнослужащим, обманул волонтерку на закупке бронешлемов
Фото: Киевская городская прокуратура
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В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Киевской области, который угнал автомобиль благотворительного фонда и обманул волонтерку на закупке бронешлемов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как сообщается, злоумышленник, представляясь военным, вошел в доверие к волонтерке и предложил свою помощь в приобретении бронешлемов иностранного производства якобы для нужд защитников "по выгодной цене". Не догадываясь о настоящих намерениях обвиняемого, потерпевшая перечислила на его счет более 37 тысяч гривен.

Кроме того, он, находясь на одной из столичных СТО, увидел автомобиль, который принадлежал благотворительному фонду и ожидал ремонта перед отправкой на фронт. Злоумышленник решил незаконно им завладеть. На следующий день он проник на территорию СТО и угнал транспортное средство.

Мужчину задержали, сейчас он находится в СИЗО. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что жительница Черниговщины обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен.

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