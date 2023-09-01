В Киевской области мошенник, представляясь военнослужащим, обманул волонтерку на закупке бронешлемов

Мужчина вошел в доверие к волонтерке и предложил помочь в приобретении бронешлемов якобы для нужд ВСУ «по выгодной цене», после чего потерпевшая перечислила ему более 37 тысяч гривен.

Фото: Киевская городская прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Киевской области, который угнал автомобиль благотворительного фонда и обманул волонтерку на закупке бронешлемов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как сообщается, злоумышленник, представляясь военным, вошел в доверие к волонтерке и предложил свою помощь в приобретении бронешлемов иностранного производства якобы для нужд защитников "по выгодной цене". Не догадываясь о настоящих намерениях обвиняемого, потерпевшая перечислила на его счет более 37 тысяч гривен.

Кроме того, он, находясь на одной из столичных СТО, увидел автомобиль, который принадлежал благотворительному фонду и ожидал ремонта перед отправкой на фронт. Злоумышленник решил незаконно им завладеть. На следующий день он проник на территорию СТО и угнал транспортное средство.

Мужчину задержали, сейчас он находится в СИЗО. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что жительница Черниговщины обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен.

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