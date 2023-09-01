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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Киеву возвращено гидросооружение на острове «Оболонский»

21:44, 1 сентября 2023
Суд отменил незаконную регистрацию имущественных прав на гидросооружение в Киеве.
Киеву возвращено гидросооружение на острове «Оболонский»
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Киевская городская прокуратура выявила незаконную регистрацию гидротехнических сооружений в Киеве, которые были зарегистрированы на имя физических и юридических лиц на территориях парка «Наталка», полуострова «Собачье устье», острова «Оболонский» и возле других водных объектов, право собственности на которые, согласно закону, может быть предоставлено только Киевским городским советом, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В соответствии с нарушениями законодательства, совершенных во время этих регистраций, Киевская городская прокуратура в 2022 году подала иск в суд, с целью признания недействительными договоров купли-продажи имущественных прав и аннулирования незаконных регистраций прав на гидротехнические сооружения площадью 142 980 квадратных метров. Эта площадь фактически составляет сам остров «Оболонский» (более 14 гектаров), где планируется обустройство зоны отдыха за средства местного бюджета.

Благодаря активной и последовательной позиции Киевской городской прокуратуры, решение Оболонского районного суда города Киева по этому иску было удовлетворено.

Сейчас судебное решение выполнено, и незаконная регистрация имущественного права на указанную недвижимость отменена в соответствии с решением суда.

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