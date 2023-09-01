Киеву возвращено гидросооружение на острове «Оболонский»

Суд отменил незаконную регистрацию имущественных прав на гидросооружение в Киеве.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура выявила незаконную регистрацию гидротехнических сооружений в Киеве, которые были зарегистрированы на имя физических и юридических лиц на территориях парка «Наталка», полуострова «Собачье устье», острова «Оболонский» и возле других водных объектов, право собственности на которые, согласно закону, может быть предоставлено только Киевским городским советом, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В соответствии с нарушениями законодательства, совершенных во время этих регистраций, Киевская городская прокуратура в 2022 году подала иск в суд, с целью признания недействительными договоров купли-продажи имущественных прав и аннулирования незаконных регистраций прав на гидротехнические сооружения площадью 142 980 квадратных метров. Эта площадь фактически составляет сам остров «Оболонский» (более 14 гектаров), где планируется обустройство зоны отдыха за средства местного бюджета.

Благодаря активной и последовательной позиции Киевской городской прокуратуры, решение Оболонского районного суда города Киева по этому иску было удовлетворено.

Сейчас судебное решение выполнено, и незаконная регистрация имущественного права на указанную недвижимость отменена в соответствии с решением суда.

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