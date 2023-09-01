В Украине вступила в силу Гаагская конвенция о судебных решениях

Документ закрепляет для государств, которые станут ее Сторонами, общие правила, при которых гарантируется взаимное признание и исполнение судебных решений по гражданским или коммерческим делам.

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Сегодня, 1 сентября, в Украине вступает в силу Гаагская Конвенция о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Как отмечается, Конвенция 2019 года является универсальным многосторонним документом, который закрепляет для государств, которые станут ее Сторонами, общие правила, при которых гарантируется взаимное признание и исполнение судебных решений по гражданским или коммерческим делам.

В Минюсте объясняют, что Конвенция применяется к решению вопросов о взаимном признании и исполнении судебных решений по гражданским или коммерческим делам в отношениях между ее государствами-сторонами.

Согласно статье 2 из сферы действия Конвенции исключаются решения по делам о статусе и правоспособности физических лиц, о взыскании алиментов, по другим вопросам семейного права, наследования, неплатежеспособности и некоторых других категорий дел.

Заданием Конвенции является создание глобального механизма унифицированных правил для признания и исполнения иностранных судебных решений.

Сторонами Конвенции являются Украина и Европейский Союз, принявший Конвенцию в августе 2022 года от имени всех его членов, кроме Дании.

В то же время в Минюсте отмечают, что вместе с Конвенцией о соглашениях о выборе суда 2005 года эта Конвенция будет способствовать доступу к правосудию для участников рынка, создаст для них определенность, предсказуемость, уменьшение затрат, времени и рисков при осуществлении предпринимательской деятельности.

«Конвенция является итогом интенсивной работы в течение 2016-2019 годов созданной с этой целью Специальной комиссии, чему предшествовали почти два десятилетия поиска оптимальных путей разработки взаимоприемлемого международного инструмента по признанию и исполнению иностранных судебных решений», - подчеркнули в Министерстве юстиции.

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